Какая актриса отказалась от роли в «Титанике» и оказалась в забвении

Роль Розы Дьюитт Бьюкейтер в фильме «Титаник» в одночасье сделала 22-летнюю Кейт Уинслет звездой Голливуда, а также принесла ей мировую славу и даже номинацию на премию «Оскар». Однако мало кто знает, что она заняла место другой актрисы в этом проекте. Кто должен был составить компанию Леонардо ДиКаприо в картине о крушении легендарного лайнера, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Титаник" Кадр из фильма "Титаник"

Изначально на роль Розы приглашали Клэр Дэйнс. Однако актриса отказалась сниматься в фильме, объяснив это тем, что она чертовски устала от однообразных проектов и ее ресурсы на пределе. Звезда также не хотела в очередной раз сниматься с Леонардо ДиКаприо — незадолго до старта съемок «Титаника» артисты вместе появились в фильме «Ромео + Джульетта».

Кадр из фильма "Ромео + Джульетта"

После отказа от роли, которая могла вознести ее карьеру на невероятные высоты, Дэйнс продолжила сниматься в кино. Одной из ее самых ярких работ стали съемки в сериале «Родина». Он длился почти десять лет и закончился весной 2020 года.