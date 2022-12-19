Скончался театральный и киноактер Юрий Румянцев

Ушел из жизни советский и российский актер театра, кино и телевидения Юрий Румянцев, информировали в Московском драматическом театре имени Пушкина.

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По данным учреждения культуры, 81-летний Юрий Яковлевич Румянцев скончался в прошедшие выходные, 17 декабря.

О прощании с ним будут объявлено дополнительно.

Юрий Румянцев родился в 1941 году. В 1964-м окончил ГИТИС и тогда же поступил в труппу МДТ имени Пушкина, которому и отдал всю жизнь. В скором времени состоялся дебют Румянцева в кино в картине "Дикая мята".

Он также известен по работам в фильмах "Я его невеста", "Дни нашей жизни", "Следствие ведут ЗнаТоКи", "Палата номер шесть" и "Удар лотоса" с продолжением.