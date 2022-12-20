Участница мюзикла "Дрянные девчонки" умерла в возрасте 32 лет

Танцовщица, хореограф, педагог и участница мюзикла «Дрянные девчонки» Стефани Биссоннетт умерла в возрасте 32 лет. Об этом сообщает The Hollywood reporter.
Танцовщица дебютировала на Бродвее в 2018 году в оригинальном мюзикле «Дрянные девчонки», где она сыграла Дон Швейцер. Она также снялась в Ensemble — документальном фильме о бродвейских танцорах.
«Наши сердца разбиты, поскольку сообщество «Дрянных девчонок» оплакивает потерю Стефани Биссоннетт», — написало шоу в своем официальном аккаунте в Twitter.
«Наша оригинальная Дон Швейцер, Стефани, была частью нашей бродвейской труппы с первого до последнего выступления. Она наполнила наш театр своим смехом и дружбой, вдохновила нас своим боевым духом и храбростью и украсила нашу сцену самым свирепым талантом, который когда-либо знал Бродвей», — сказано в сообщении.
Причина ее смерти не была названа близкими. Но ранее сама танцовщица открыто рассказала о своей борьбе с медуллобластомой, редкой формой рака мозга. Ей поставили диагноз в 2019 году после того, как она заметила что-то необычное в своей голове во время выполнения акробатических номеров. Через несколько дней ее уже прооперировали. В апреле 2019 года Биссоннетт написала в социальной сети, что закончила курс химиотерапии.
В течение многих лет она также преподавала современный танец в Нью-Йорке. Больше всего она работала в Бродвейском танцевальном центре.