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2 часа назад

Джеймс Ганн опроверг слухи об увольнении Галь Гадот из фильмов DC

Газета.Ru

Режиссер и руководитель DC Studios Джеймс Ганн отреагировал на слухи о том, что уволил актрису Галь Гадот из фильмов киностудии. Его слова цитирует Deadline.

Джеймс Ганн опроверг слухи об увольнении Галь Гадот из фильмов DC
Фото: Газета.руГазета.ру

Многие фанаты предположили, что с закрытием третьей части фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот была «выгнана» из DC.

«Я не уверен, откуда вы взяли, что мы «выгнали» Галь», — высказался Ганн.

Режиссер подвергся критике после того, как решил внести некоторые изменения в будущие проекты DC.

«Такой выбор основан тем, какое продолжение лучше для историй и персонажей DC, которые существуют уже почти 85 лет. Возможно, этот выбор хорош, возможно, нет, но он сделан с искренним сердцем и честностью», — поделился Ганн.

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