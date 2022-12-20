Вдовиченков признался, что слушается жену «как мальчик»

Елена Лядова является не только женой, но еще и агентом актера. В интервью телеграмм-каналу «Новости звезд» Вдовиченков рассказал, что она прекрасно справляется со своими обязанностями.
«Я еще не успел подумать, а она уже сделала. И она сразу мне выдает весь расклад: как, что, где и куда Я как мальчик, слушаю ее и все выполняю. В 100 из 100 случаев она бывает права. Я снимаюсь в двух-трех проектах в год. Конечно, это занимает у агента достаточно времени, но не так много, как кажется. Елена — толковый и юридически подкованный человек. Она сама артистка, поэтому знает, как правильно составлять договоры и фильтровать предложения, очень четко расставляет «красные флажки», за которые нельзя заходить».
Владимир Вдовиченков утверждает, что жена очень облегчает ему работу. Ведь она, как опытный человек, знает всех продюсером и режиссеров.
Помимо профессиональных вопросов, она не забывает о своей роли как супруги. Всегда заботиться, чтобы Владимир был сыт.
«Она беспокоится даже о том, чтобы у меня вагончик был не холодный, чтобы кофе мне принесли с утра именно тот, который я хочу. Настолько любит меня», — признался артист.
Поэтому Владимир пришел к выводу, что Елена просто незаменимая во всех отношениях.
«Другого агента найти сложно, потому что все беспокоятся только о собственном кармане. А так как у нас карман общий, она беспокоится именно обо мне, о моем здоровье и психологическом состоянии. Впервые у меня в жизни такой агент, которому можно доверять на все 100%».
Напомним, Елена Лядова и Владимир Вдовиченков состоят в браке уже семь лет. При этом супруги остаются одной из самых загадочных пар российского кино.