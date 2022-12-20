Вдовиченков признался, что слушается жену «как мальчик»

«Я еще не успел подумать, а она уже сделала. И она сразу мне выдает весь расклад: как, что, где и куда Я как мальчик, слушаю ее и все выполняю. В 100 из 100 случаев она бывает права. Я снимаюсь в двух-трех проектах в год. Конечно, это занимает у агента достаточно времени, но не так много, как кажется. Елена — толковый и юридически подкованный человек. Она сама артистка, поэтому знает, как правильно составлять договоры и фильтровать предложения, очень четко расставляет «красные флажки», за которые нельзя заходить».