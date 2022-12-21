Хью Джекман объяснил, как Росомаха появится в «Дэдпуле 3»

"Все дело в том устройстве, которое используют в мире Marvel для перемещений во времени. Мы можем вернуться, потому что, ну знаете, это наука или что-то в этом роде. Нам даже не придется нарушать таймлайн «Логана», что для меня очень важно", – Хью Джекман.