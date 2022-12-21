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1 час назад

Хью Джекман объяснил, как Росомаха появится в «Дэдпуле 3»

Cq.ru

В сентябре Райан Рейнольдс объявил, что в третьем «Дэдпуле» появится Росомаха в исполнении Хью Джекмана. Новость стала настоящим праздником для поклонников «Людей-Икс», но многие стали гадать, каким образом культового мутанта введут в хронологию MCU.

Хью Джекман объяснил, как Росомаха появится в «Дэдпуле 3»
Фото: Cq.ruCq.ru

Оказалось, все дело в перемещении во времени.

"Все дело в том устройстве, которое используют в мире Marvel для перемещений во времени. Мы можем вернуться, потому что, ну знаете, это наука или что-то в этом роде. Нам даже не придется нарушать таймлайн «Логана», что для меня очень важно", – Хью Джекман.

В последний раз Джекман играл Росомаху в фильме «Логан» 2017 года. В дуэте с Рейнольдсом актер ненадолго появлялся в титрах «Дэдпула 2», хотя это была скорее забавная шутка, чем настоящий кроссовер. Премьера «Дэдпула 3» ожидается 6 сентября 2024 года.

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