Кейт Хадсон хочет присоединиться к киновселенной Marvel

«Думаю, мне будет весело», - заявила 43-летняя актриса в интервью Variety.

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Поскольку известные актёры продолжают появляться в киновселенной Marvel, Кейт Хадсон порассуждала о том, хочет ли и она присоединиться к популярной франшизе.

За долгую карьеру в кино она хорошо себя зарекомендовала во многих жанрах: сыграла в таких комедиях, как «Почти знаменит» (2000) и «Как отделаться от парня за 10 дней» (2003), и в более недавних, детективе «Достать ножи: Стеклянная луковица» (2022) и триллере-фэнтези «Мона Лиза и кровавая луна» (2021). При этом, Хадсон ещё ни разу не играла героиню комиксов.

Впрочем, в её семье есть те, кто уже связан с киновселенной Marvel. Её брат Уайатт Расселл появился в роли Агента США Джона Уокера в сериале MCU «Сокол и Зимний солдат». А отчим Курт Рассел сыграл в марвеловских «Стражах Галактики 2» персонажа по имени Эго.

Как оказалось, и сама Кейт тоже не прочь подписаться на знаковую роль в киновселенной.

«Помню (Уайатт Расселл) позвонил мне и говорит: «Ты собираешься в Marvel». Конечно, я открыта для этого. Почему бы и нет? Если бы это сработало, мне бы понравилось. Думаю, мне было бы очень весело», - признала актриса.

По мнению портала Screenrant, из Кейт, например, вышла бы отличная марвеловская злодейка Мунстоун («Лунный камень»), которая ещё не была задействована в кинокомиксах.