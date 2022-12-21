Известная актриса тайно купила дом в США

Американская актриса Джин Смарт, известная по ролям в сериалах «24 часа» и «Хитрости», тайно купила дом в США — объект не выходил в открытую продажу. Артистка отдала за недвижимость 5,2 миллиона долларов, сообщает Dirt.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В прошлом дом принадлежал продюсеру и сценаристу Дональду Тодду, который продал его комику Джорджу Лопесу за 2,5 миллиона долларов. В 2011 году собственность перешла к бывшей жене Лопеса Энн, она выставила объект на продажу и продала его Смарт в 2022-м.