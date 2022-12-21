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6 часов назад

Известная актриса тайно купила дом в США

Lenta.ru

Американская актриса Джин Смарт, известная по ролям в сериалах «24 часа» и «Хитрости», тайно купила дом в США — объект не выходил в открытую продажу. Артистка отдала за недвижимость 5,2 миллиона долларов, сообщает Dirt.

Известная актриса тайно купила дом в США
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В прошлом дом принадлежал продюсеру и сценаристу Дональду Тодду, который продал его комику Джорджу Лопесу за 2,5 миллиона долларов. В 2011 году собственность перешла к бывшей жене Лопеса Энн, она выставила объект на продажу и продала его Смарт в 2022-м.

Площадь дома составляет около 492 квадратных метров. Внутри него пять спален и пять ванных, а также двухэтажное фойе с массивной лестницей, гостиная с балочным потолком, столовая с камином, библиотека и солярий. Помимо основного здания, на участке имеется парковка. Территория окружена живой изгородью и высокими деревьями.

Актеры,24 часа,Дональд Тодд,Джордж Лопес,
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