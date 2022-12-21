Умерла актриса сериала "Доктор Хаус"

Актриса Соня Эдди скончалась на 56-м году жизни. Об этом сообщает Page Six.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Октавия Спенсер подтвердила уход коллеги из жизни. Она не предоставила никаких подробностей о причине смерти Эдди.