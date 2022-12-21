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4 часа назад

Умерла актриса сериала "Доктор Хаус"

Газета.Ruиещё 1

Актриса Соня Эдди скончалась на 56-м году жизни. Об этом сообщает Page Six.

Умерла актриса сериала "Доктор Хаус"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Октавия Спенсер подтвердила уход коллеги из жизни. Она не предоставила никаких подробностей о причине смерти Эдди.

Эдди снималась в мыльной опере "Главный госпиталь" с 2006 года. Она сыграла героиню Эпифани Джонсон, строгую старшую медсестру, которая была матерью покойного Стэна Джонсона, который связался с мафией.

Также она появлялась в таких проектах, как "Доктор Хаус", "Целитель Адамс", "Инспектор Гаджет", "Отчаянные домохозяйки" и "Две девицы на мели".

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