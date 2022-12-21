Том Круз выполнил «величайший трюк в истории кино»

В Сети появился видеоролик, в котором голливудский актер Том Круз выполняет «величайший трюк в истории кино» из фильма «Миссия невыполнима – 7».
Как отмечается, речь идет о прыжке с трамплина в пропасть на спортивном мотоцикле. Все это Круз выполняет самостоятельно вместо каскадера. Чтобы этот эпизод получился идеально, 60-летний артист совершил свыше 500 прыжков с парашютом и более 13 тысяч прыжков с мотоциклом. Кроме того, актер Круз собрал группу специалистов по всем дисциплинам, задействованным в трюке.
«Это, безусловно, самая опасная вещь, которую мы когда-либо предпринимали», – говорит он в видеоролике.
Съемки проходили в горах Норвегии. Трамплин, с которого Круз съезжает на мотоцикле, строили почти полгода. Специалисты учитывали самые мельчайшие детали, например, угол, размеры и покрытие, для того чтобы прыжок на кадрах вышел максимально эффектно. Помимо этого, для съемок были задействованы современное профессиональное оборудование.
«Даже два года назад не существовало камер, которые позволили бы нам делать то, что мы пытаемся сделать сейчас», – сказал режиссер седьмой «Миссии» Кристофер Маккуорри.
Добавим, что седьмая часть знаменитой картины должна выйти в прокат летом следующего года.
Ранее стало известно, что Том Круз решил закончить серию «Миссия невыполнима». Франшиза будет закрыта после восьмой части. Артист снимался в фильмах серии с 1996 года.