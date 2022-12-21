Том Круз выполнил «величайший трюк в истории кино»

В Сети появился видеоролик, в котором голливудский актер Том Круз выполняет «величайший трюк в истории кино» из фильма «Миссия невыполнима – 7».

Фото: Мир24 Мир24

Как отмечается, речь идет о прыжке с трамплина в пропасть на спортивном мотоцикле. Все это Круз выполняет самостоятельно вместо каскадера. Чтобы этот эпизод получился идеально, 60-летний артист совершил свыше 500 прыжков с парашютом и более 13 тысяч прыжков с мотоциклом. Кроме того, актер Круз собрал группу специалистов по всем дисциплинам, задействованным в трюке.

«Это, безусловно, самая опасная вещь, которую мы когда-либо предпринимали», – говорит он в видеоролике.

Съемки проходили в горах Норвегии. Трамплин, с которого Круз съезжает на мотоцикле, строили почти полгода. Специалисты учитывали самые мельчайшие детали, например, угол, размеры и покрытие, для того чтобы прыжок на кадрах вышел максимально эффектно. Помимо этого, для съемок были задействованы современное профессиональное оборудование.

«Даже два года назад не существовало камер, которые позволили бы нам делать то, что мы пытаемся сделать сейчас», – сказал режиссер седьмой «Миссии» Кристофер Маккуорри.

Добавим, что седьмая часть знаменитой картины должна выйти в прокат летом следующего года.