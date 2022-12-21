Брат Маркл пришел в ярость, увидев документальный фильм

8 декабря вышел документальный сериал о Меган Маркл и принце Гарри. Брат герцогини, увидев версию сестры, пришел в ярость.
«Она просто спрятала всю семью под ковер, как будто нас не существует, а потом солгала, что у нее нет семьи, такой семьи, о которой она всегда мечтала. Мы всегда были», – заявил Томас Маркл.
В сериале рассказывается, что у Меган напряженные отношения со своей семьей. Томас отметил, что история, показанная на экранах, далека от правды.
Брат Меган заявил, что в 2023 году выпустит свою версию сериала. В нем он обещает рассказать много правды, пишет «СтарХит».
«Я думаю, что широкая публика в Великобритании и Америке знает, что семья Маркл – не плохие люди, мы такая же нормальная семья, как и все остальные», – отметил брат герцогини.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в документальном сериале рассказали о выкидыше и попытке самоубийства Меган Маркл.