Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-8° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
2 часа назад

Какие испытания пришлось пройти Рыбникову, чтобы сыграть Ковригина в "Девчатах"

Мира Маркина

Николай Рыбников по праву считается одним из главных актеров советской эпохи. На его счету множество культовых картин, в числе которых "Чужая родня", "Весна на Заречной улице", "Девушка без адреса" и, конечно, "Девчата".

Какие испытания пришлось пройти Рыбникову, чтобы сыграть в "Девчатах"
Фото: Кадр из фильма "Девчата"Кадр из фильма "Девчата"

Однако, чтобы сняться в "Девчатах" Рыбникову пришлось пройти немало испытаний, даже несмотря на то, что на момент съемок он уже был состоявшимся артистом. Подробнее об этих испытаниях –в материале "Рамблера".

Видео дня

Изначально на роль Ильи Ковригина выбрали Владимира Трещалова, который не уступал Рыбникову по количеству успешных ролей в своей фильмографии. Но Николай так сильно хотел заполучить роль Ковригина, что специально для съемок за две недели сбросил 20 килограммов и... добился желаемого.

Но экстремальное похудение стало лишь первым испытанием. Следующее Рыбникову предстояло пройти уже во время съемок. Когда снимали эпизод, в котором Тося приносит лесорубам грибной суп, стоял сильный мороз. Да и супа никакого не было – в тарелки налили обычный кипяток.

За что в СССР критиковали фильм «Москва слезам не верит», а в США дали «Оскар»

Однако Рыбникова это не смутило. Он настолько вжился в роль, что, изображая поглощение супа, облизал ложку, после чего она моментально примерзла к губе. Режиссер Юрий Чулюкин уже намеревался вызвать врача, но Николай как ни в чем не бывало отодрал ложку от губы.

Впрочем, это инцидент был не единственным неприятным моментом во время съемок. Отношения Рыбникова с актрисами на съемочной площадке складывались не лучшим образом. Николай пытался протиснуть в картину свою жену Аллу Ларионову, но роль, на которую претендовала Алла, отдали Светлане Дружининой. Из-за этого Рыбников еще долго недолюбливал актрису.

С Надеждой Румянцевой также случались конфликты. Несмотря на то, что Николай на момент съемок уже был признанным в СССР актером, Румянцева не стеснялась закатывать скандалы из-за того, что слишком много экранного времени уделяется мужчинам. И это при том, что фильм называется "Девчата".

Актеры,Чужая родня,Оскар,Москва слезам не верит,Девчата,Владимир Трещалов,Юрий Чулюкин,Алла Ларионова,Надежда Румянцева,Николай Рыбников,Светлана Дружинина,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители