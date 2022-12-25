Какие испытания пришлось пройти Рыбникову, чтобы сыграть в "Девчатах"

Николай Рыбников по праву считается одним из главных актеров советской эпохи. На его счету множество культовых картин, в числе которых "Чужая родня", "Весна на Заречной улице", "Девушка без адреса" и, конечно, "Девчата".

Фото: Кадр из фильма "Девчата" Кадр из фильма "Девчата"

Однако, чтобы сняться в "Девчатах" Рыбникову пришлось пройти немало испытаний, даже несмотря на то, что на момент съемок он уже был состоявшимся артистом. Подробнее об этих испытаниях –в материале "Рамблера".

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Изначально на роль Ильи Ковригина выбрали Владимира Трещалова, который не уступал Рыбникову по количеству успешных ролей в своей фильмографии. Но Николай так сильно хотел заполучить роль Ковригина, что специально для съемок за две недели сбросил 20 килограммов и... добился желаемого.

Но экстремальное похудение стало лишь первым испытанием. Следующее Рыбникову предстояло пройти уже во время съемок. Когда снимали эпизод, в котором Тося приносит лесорубам грибной суп, стоял сильный мороз. Да и супа никакого не было – в тарелки налили обычный кипяток.

Однако Рыбникова это не смутило. Он настолько вжился в роль, что, изображая поглощение супа, облизал ложку, после чего она моментально примерзла к губе. Режиссер Юрий Чулюкин уже намеревался вызвать врача, но Николай как ни в чем не бывало отодрал ложку от губы.

Впрочем, это инцидент был не единственным неприятным моментом во время съемок. Отношения Рыбникова с актрисами на съемочной площадке складывались не лучшим образом. Николай пытался протиснуть в картину свою жену Аллу Ларионову, но роль, на которую претендовала Алла, отдали Светлане Дружининой. Из-за этого Рыбников еще долго недолюбливал актрису.