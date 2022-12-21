Звезда сериалов рассказала об итогах года

Звезда российских сериалов рассказала, как провела 2022 год.

Фото: New Magazine New Magazine

До Нового года осталось совсем немного. Самое время подводить итоги уходящего года. Для многих он выдался достаточно сложным. Звезда российских сериалов Алина Ланина решила рассказать свою историю. В начале года девушка уехала на Украину для того, чтобы сняться в кинокартине. Туда она уехала с маленьким сыном и няней о чем позже сильно пожалела, так как в конце февраля в стране начались боевые действия и Алина оказалась в самом эпицентре и чудом уцелела. Только вера в Бога помогла ей, ее сыну и няне остаться в живых.

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«Итак, нас нашли местные христиане. Успокоили. Местная симка, наличка, согласились возиться с нами. Взяли только необходимое. Ночь в укрытии. И в мой др выехали» , — рассказывала актриса. Так, с незнакомыми украинцами она попала на границу Молдавии, откуда через Румынию и Дубай попала домой. Теперь знаменитость отмечает день рождения дважды в году: первый — фактический, второй — выход из боевых действий на Украине.

Весной Ланина узнала, что беременна. Эту радостную новость омрачила новость о смерти арендодательницы. Новый хозяин дал 24 часа на переезд. Первая квартира оказалась с алкозависимыми соседями. В этой квартире семья задержалась на 2 месяца, после чего вновь последовал переезд. Так, Алина решилась на продажу дома, который так и не был достроен. «Исчерпаны все финансовые подушки. Продаю дом мечты, так и не достроив его. Смотрим для покупки дома попроще. Более 30 объектов. Не находим», — рассказывает актриса.

Далее последовал конфликт в семье. Алина Ланина 12 лет в отношениях со своим супругом. Девушка даже подала на развод. Актриса решила обратиться к психологу. Вскоре в семье начали налаживаться отношения. Беременность Алины протекает легко. Под конец года становится проще.