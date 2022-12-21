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34 минуты назад

Звезда сериалов рассказала об итогах года

New Magazine

Звезда российских сериалов рассказала, как провела 2022 год.

Звезда сериалов рассказала об итогах года
Фото: New MagazineNew Magazine

До Нового года осталось совсем немного. Самое время подводить итоги уходящего года. Для многих он выдался достаточно сложным. Звезда российских сериалов Алина Ланина решила рассказать свою историю. В начале года девушка уехала на Украину для того, чтобы сняться в кинокартине. Туда она уехала с маленьким сыном и няней о чем позже сильно пожалела, так как в конце февраля в стране начались боевые действия и Алина оказалась в самом эпицентре и чудом уцелела. Только вера в Бога помогла ей, ее сыну и няне остаться в живых.

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«Итак, нас нашли местные христиане. Успокоили. Местная симка, наличка, согласились возиться с нами. Взяли только необходимое. Ночь в укрытии. И в мой др выехали» , — рассказывала актриса. Так, с незнакомыми украинцами она попала на границу Молдавии, откуда через Румынию и Дубай попала домой. Теперь знаменитость отмечает день рождения дважды в году: первый — фактический, второй — выход из боевых действий на Украине.

Весной Ланина узнала, что беременна. Эту радостную новость омрачила новость о смерти арендодательницы. Новый хозяин дал 24 часа на переезд. Первая квартира оказалась с алкозависимыми соседями. В этой квартире семья задержалась на 2 месяца, после чего вновь последовал переезд. Так, Алина решилась на продажу дома, который так и не был достроен. «Исчерпаны все финансовые подушки. Продаю дом мечты, так и не достроив его. Смотрим для покупки дома попроще. Более 30 объектов. Не находим», — рассказывает актриса.

Далее последовал конфликт в семье. Алина Ланина 12 лет в отношениях со своим супругом. Девушка даже подала на развод. Актриса решила обратиться к психологу. Вскоре в семье начали налаживаться отношения. Беременность Алины протекает легко. Под конец года становится проще.

«Чудом удается купить машину за адекватные деньги. 2 года жили без нее. Находим дом для покупки. Нужны риэлтор, ремонт и дизайнер. Нашла, организовала. Сыну исполняется 2 года. Сейчас жду сделку. Готовлюсь к родам. Елку не наряжала. Детскую не собирала. Считаю, что все будет хорошо», — подытожила Алина в социальной сети.

Актеры,Алина Ланина,Елка,
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