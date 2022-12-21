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4 часа назад

Михаил Боярский заявил, что дочь превзошла его в актерском мастерстве

Газета.Ru

Актер Михаил Боярский заявил в беседе с eg.ru, что дочь Елизавета превзошла его в актерском мастерстве.

Боярский заявил, что дочь превзошла его в актерском мастерстве
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Актер отметил, теперь его чаще называют «отцом Лизы Боярской», чему рад. Он уточнил, в начале карьеры девушку называли «дочерью Д` Артаньяна». Более того, Боярский стал чаще советоваться с дочерью по профессиональным вопросам, а не она с ним.

«И сегодня я учусь у нее играть, а не она у меня. Она далеко ушла вперед, и слава Богу. И я так, как она снимается, уже сниматься не умею», — поделился Боярский.

Ранее режиссер Карен Шахназаров назвал Боярскую «выдающейся актрисой».

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