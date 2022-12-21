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1 час назад

Продюсер Дуэйна Джонсона отказался от новых появлений Чёрного Адама

Чемпионат.com

Бизнес-партнёра и друга Дуэйна «Скалы» Джонсона Хирама Гарсию как-то спросили, может ли его товарищ сыграть Чёрного Адама в фильме «Флэш». Предложение Гарсия отверг. Дуэйн отказался от участия и в сиквеле «Шазама». Этой информацией поделился известный киножурналист и инсайдер Умберто Гонзалес.

Продюсер Дуэйна Джонсона отказался от новых появлений Черного Адама
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Издание THR недавно сообщило, что из «Флэша» вырежут камео Кавилла и Гадот. Их персонажи должны были появиться всего на несколько минут, однако авторы решили отказаться от использования образов знакомых актёров.

Премьера «Флэша» запланирована на 16 июня 2023 года. Пока неясно, войдёт ли в новый канон персонаж в исполнении Эзры Миллера.

За семь недель проката «Чёрный Адам» с Дуэйном Джонсоном заработал $ 384 млн. Это неплохой результат для фильма в постковидную эпоху, однако для Warner Bros. лента стала настоящим провалом.

Актеры,Скала,Флэш,
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