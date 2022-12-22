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2 часа назад

Тимур Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs

Слово и Дело

Режиссер Тимур Бекмамбетов продал студию Bazelevs генпродюсеру компании Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову.

Тимур Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Сделка носила коммерческий характер и была совершена на рыночных условиях. По словам Рустамовой, студию выкупили на выручку за 2022 год, включая сборы от проката лент и продажи прав на контент.

Продажа коснулась только российского юрлица ООО «Базелевс» и русскоязычного контента, передает РБК. Бекмамбетов решил окончательно покинуть бизнес России. Он относится к студии лишь как режиссер фильма «Ходжа Насреддин».

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