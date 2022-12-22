Тимур Бекмамбетов продал киностудию Bazelevs

Режиссер Тимур Бекмамбетов продал студию Bazelevs генпродюсеру компании Лале Рустамовой и коммерческому директору Тимуру Асадову.
Сделка носила коммерческий характер и была совершена на рыночных условиях. По словам Рустамовой, студию выкупили на выручку за 2022 год, включая сборы от проката лент и продажи прав на контент.
Продажа коснулась только российского юрлица ООО «Базелевс» и русскоязычного контента, передает РБК. Бекмамбетов решил окончательно покинуть бизнес России. Он относится к студии лишь как режиссер фильма «Ходжа Насреддин».