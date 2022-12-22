5 актеров, попавших на страницы Книги рекордов Гиннеса

Обычно рекордсменами Книги рекордов Гиннеса становятся спортсмены или люди с необычными хобби. Но это не совсем так. Среди тех, кто попал в знаменитую Книгу, есть и известные актеры. Об артистах, имена которых попали на страницы, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма «Джуманджи: Зов джунглей» Кадр из фильма «Джуманджи: Зов джунглей»

Джеки Чан

Видео дня

В 2012 году после выхода на экраны фильма «Доспехи Бога: Миссия Зодиак», актер установил сразу два мировых рекорда. Первый за наибольшее количество трюков, которые исполнил один актер без участия дублера, второй – за максимальное количество взятых на себя обязанностей в рамках оного фильма. Помимо того, что Чан исполнил в фильме главную роль, он выступил продюсером, режиссером, сценаристом, постановщиком трюков, композитором, художником-постановщиком картины. И это еще не все. Всего же функций, которые Джеки возложил на себя в рамках этого проекта – пятнадцать.

Элизабет Тейлор

Роковая красавица, сводившая с ума миллионы мужчин, поставила рекорд среди знаменитостей по количеству браков. Актриса выходила замуж 8 раз. Кстати, делала она это, по ее собственному признанию, потому, что считала новое замужество лучшим средством от послеразводной депрессии.

Хью Лори

Артист с невероятной харизмой, исполнивший роль скептика и мизантропа доктора Хауса, попал в Книгу Гиннеса за колоссальные гонорары. За съемки каждого эпизода "Доктора Хауса" Лори получал 700 тысяч долларов.

Дуэйн Джонсон

Брутальный актер получал сертификаты о мировых рекордах целых три раза. Впервые "Скала" попал в Книгу рекордов Гиннеса в 2002 году, получив гонорар в 5,5 миллиона долларов за роль в фильме "Царь скорпионов". Затем в 2015 году Джонсон стал рекордсменом по количеству селфи с поклонниками, сделанных за три минуты: их оказалось 105. И, наконец, в 2017 году актер, участвуя в благотоворительной акции, сумел сделать 245 килограммов техасского соуса дип и попасть в Книгу рекордов Гиннеса в третий раз.

Бетти Уайт

Дебют этой американской актрисы состоялся на телевидении в далеком 1939 году. Кинокарьере и телевидению Уайт посвятила более 80 лет жизни, регулярно появляясь в фильмах и сериалах. За количество лет, отданных любимому делу, имя Бетти Уйат и оказалось на страницах Книги рекордов Гиннеса.