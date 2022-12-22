Самойленко назвал «Чук и Гек. Большое приключение» новогодней сказкой

«Хотя, признаюсь, когда года три назад мне позвонил Саша Котт и предложил сниматься в этом фильме, честно говоря, я удивился. Даже не помню, читал ли я это произведение Гайдара в детстве, но кино точно смотрел. Мне казалось, что и в этот раз получится обычная экранизация. Мой персонаж — ямщик, и я пытался делать его максимально правдоподобным, а Саша Котт всё время тянул меня в сказку. И у нас действительно получилась настоящая новогодняя сказка», — рассказал Самойленко.