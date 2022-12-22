Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+2° в 
USD 70.53EUR 75.09
Войти в почту
13 минут назад

Самойленко назвал фильм «Чук и Гек. Большое приключение» новогодней сказкой

RT на русском

Актёр Александр Самойленко рассказал о новом фильме Александра Котта «Чук и Гек. Большое приключение», снятом по рассказу писателя Аркадия Гайдара.

Самойленко назвал «Чук и Гек. Большое приключение» новогодней сказкой
Фото: RT на русскомRT на русском

Это прежде всего человеческая история, она о вечном — о семье, о дружбе, о предательстве и детских страхах, поделился актёр в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

«Хотя, признаюсь, когда года три назад мне позвонил Саша Котт и предложил сниматься в этом фильме, честно говоря, я удивился. Даже не помню, читал ли я это произведение Гайдара в детстве, но кино точно смотрел. Мне казалось, что и в этот раз получится обычная экранизация. Мой персонаж — ямщик, и я пытался делать его максимально правдоподобным, а Саша Котт всё время тянул меня в сказку. И у нас действительно получилась настоящая новогодняя сказка», — рассказал Самойленко.

Ранее актёр, кинорежиссёр и продюсер Сергей Жигунов в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о советском писателе-фантасте Кире Булычёве.

Актеры,Сергей Жигунов,Александр Самойленко,Кир Булычев,Аркадий Гайдар,Александр Котт,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители