Самойленко назвал «Чук и Гек. Большое приключение» новогодней сказкой

Актёр Александр Самойленко рассказал о новом фильме Александра Котта «Чук и Гек. Большое приключение», снятом по рассказу писателя Аркадия Гайдара.
Это прежде всего человеческая история, она о вечном — о семье, о дружбе, о предательстве и детских страхах, поделился актёр в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
«Хотя, признаюсь, когда года три назад мне позвонил Саша Котт и предложил сниматься в этом фильме, честно говоря, я удивился. Даже не помню, читал ли я это произведение Гайдара в детстве, но кино точно смотрел. Мне казалось, что и в этот раз получится обычная экранизация. Мой персонаж — ямщик, и я пытался делать его максимально правдоподобным, а Саша Котт всё время тянул меня в сказку. И у нас действительно получилась настоящая новогодняя сказка», — рассказал Самойленко.
Ранее актёр, кинорежиссёр и продюсер Сергей Жигунов в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о советском писателе-фантасте Кире Булычёве.