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2 часа назад

Умер актер фильма «Австралия» Тони Бэрри

Lenta.ru

Ушел из жизни австралийский актер Тони Бэрри, известный по фильму «Австралия» режиссера База Лурмана. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Умер актер фильма «Австралия» Тони Бэрри
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Бэрри умер на 82-м году жизни в городе Мурвиллумба, Австралия. Причина его смерти не уточняется.

Смерть артиста подтвердила подруга Бэрри, новозеландский режиссер Гейлин Престон, на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Она написала, что актер скончался «после продолжительной болезни». «Он был единственным в своем роде. Яростный борец за жертв несправедливости, защитник прав коренных народов. Он работал в реабилитационных программах в системе правосудия и в проектах по защите окружающей среды», — заявила она.

Бэрри родился в 1941 году в городе Ипсуич, Австралия. В кино дебютировал в 1977-м. Актер известен по фильмам «Австралия» с Николь Кидман, «Манговое дерево», «Рассвет», «Прощай, пирог со свининой» и другим проектам. Всего на счету Бэрри более 100 ролей в кино.

Ранее стало известно о смерти актрисы сериала «Сабрина — маленькая ведьма» Дайаны Макбейн.

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