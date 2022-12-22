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2 часа назад

Величайшие актеры всех времен

Мария Каткова

Журнал Empire назвал величайших актеров всех времен. Издание провело онлайн-голосование среди читателей, которые высказывали свое мнение на тему того, кто должен считаться лучшим из лучших. "Рамблер" публикует часть подборки актеров, которых сами зрители называют величайшими.

1/10 Леонардо Ди Каприо.
Фото: globallookpress.com
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2/10 Том Хэнкс.
Фото: globallookpress.com
3/10 Бетт Дейвис.
Фото: globallookpress.com
4/10 Мэрилин Монро.
Фото: globallookpress.com
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5/10 Дензел Вашингтон.
Фото: globallookpress.com
6/10 Натали Портман.
Фото: globallookpress.com
7/10 Хит Леджер.
Фото: globallookpress.com
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8/10 Том Круз.
Фото: globallookpress.com
9/10 Роберт Де Ниро.
Фото: globallookpress.com
10/10 Тильда Суинтон.
Фото: globallookpress.com

Так, в список вошли звезды современности, например Леонардо Ди Каприо, Тильда Суинтон, Том Круз, Натали Портман. А также те звезды, которых уже нет с нами — Хит Леджер, Мэрилин Монро, Бетт Дейвис и другие.

Журналисты также отметили, что разговаривали с самими актерами, чтобы побольше узнать про их путь к славе. Они отметили, что научились у Тильды Суинтон актерскому мастерству, а также посещали дом Николаса Кейджа, чтобы снять его на обложку их журнала. Таким образом было отобрано 50 актеров, которых можно действительно назвать величайшими за все время существования кинематографа.

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