Величайшие актеры всех времен

Журнал Empire назвал величайших актеров всех времен. Издание провело онлайн-голосование среди читателей, которые высказывали свое мнение на тему того, кто должен считаться лучшим из лучших. "Рамблер" публикует часть подборки актеров, которых сами зрители называют величайшими.

Так, в список вошли звезды современности, например Леонардо Ди Каприо , Тильда Суинтон, Том Круз , Натали Портман . А также те звезды, которых уже нет с нами — Хит Леджер, Мэрилин Монро , Бетт Дейвис и другие.

Журналисты также отметили, что разговаривали с самими актерами, чтобы побольше узнать про их путь к славе. Они отметили, что научились у Тильды Суинтон актерскому мастерству, а также посещали дом Николаса Кейджа, чтобы снять его на обложку их журнала. Таким образом было отобрано 50 актеров, которых можно действительно назвать величайшими за все время существования кинематографа.