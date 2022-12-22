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1 час назад

Кристина Асмус призналась в психическом расстройстве

Super.ru

В последнее время актриса поражает поклонников все новыми и новыми откровенностями. После публичного выяснения отношений с бывшим мужем Гариком Харламовым у всех на виду оказались подробности их семейной жизни. А теперь Кристина, похоже, решила обнажить душевные тайны. По словам девушки, она страдает социофобией.

Кристина Асмус призналась в психическом расстройстве
Фото: Super.ruSuper.ru

«Я дикий социофоб. Да, такое может быть у актеров. Со своими я зажигалка, а в незнакомых компаниях мне критически неуютно. Я редко выхожу куда-то, для меня это большое событие», — призналась Асмус в подписи к новому посту с премьеры фильма «Мажор в Сочи».

Да уж, действительно, необычное расстройство для публичного человека. Да и по актрисе не скажешь, что общество ей претит. Ведь даже откровение в личном блоге Кристина сопроводила радостным фото с актером и режиссером картины, с которыми ее заметили на премьере.

Гарик Харламов и Кристина Асмус устроили перепалку в соцсетях

К слову, с перспективным актером Романом Евдокимовым (на фото слева) Асмус уже вовсю приписывают роман. Мы поспешных выводов делать не будем, но все-таки отметим, что все в том же посте Кристина очень тепло отозвалась о молодом человеке и его роли в фильме.

«Рома, создать такого сложносочиненного героя — ювелирная работа. Ты не пошел по клишированному пути, а сделал объемного, болезненного, глубокого и самого живого человека в фильме. Твои сцены — огонь, три твоих плана в глазах — хай-класс. Ну что ж, принимай корону нового мажора», — расхвалила Асмус актера.

Актеры,Роман Евдокимов,Гарик Харламов,Кристина Асмус,
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