Кристина Асмус призналась в психическом расстройстве

В последнее время актриса поражает поклонников все новыми и новыми откровенностями. После публичного выяснения отношений с бывшим мужем Гариком Харламовым у всех на виду оказались подробности их семейной жизни. А теперь Кристина, похоже, решила обнажить душевные тайны. По словам девушки, она страдает социофобией.

Фото: Super.ru Super.ru

«Я дикий социофоб. Да, такое может быть у актеров. Со своими я зажигалка, а в незнакомых компаниях мне критически неуютно. Я редко выхожу куда-то, для меня это большое событие», — призналась Асмус в подписи к новому посту с премьеры фильма «Мажор в Сочи».

Да уж, действительно, необычное расстройство для публичного человека. Да и по актрисе не скажешь, что общество ей претит. Ведь даже откровение в личном блоге Кристина сопроводила радостным фото с актером и режиссером картины, с которыми ее заметили на премьере.

К слову, с перспективным актером Романом Евдокимовым (на фото слева) Асмус уже вовсю приписывают роман. Мы поспешных выводов делать не будем, но все-таки отметим, что все в том же посте Кристина очень тепло отозвалась о молодом человеке и его роли в фильме.