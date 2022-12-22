Названа причина смерти 32-летней актрисы Шарлби Дин

Раскрыта причина смерти 32-летней актрисы Шарлби Дин, наиболее известной по роли в сатирической драме «Треугольник печали», которая была названа лучшим фильмом юбилейного 75-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщило издание Deadline.
В статье заявляется, что Дин умерла от бактериального сепсиса. Уточняется, что южноафриканская актриса и модель была предрасположена к болезни после операции по удалению селезенки. Ее она перенесла после автомобильной аварии, произошедшей в Кейптауне в 2009 году.
Шарбли Дин скончалась 29 августа 2022 года. На новость о кончине актрисы в числе первых отреагировал режиссер «Треугольника печали» Рубен Эстлунд.
«Внезапная смерть Шарбли — это шок и трагедия. Для меня было большой честью работать с ней вместе. Шарлби была заботливым и чутким человеком, который всегда воодушевлял своих коллег. Мысль о том, что в будущем ее не будет рядом с нами, для меня невыносима», — написал в своих соцсетях Эстлунд.
Подробнее о «Треугольнике печали» мы писали здесь.