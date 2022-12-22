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1 час назад

Названа причина смерти 32-летней актрисы Шарлби Дин

Газета.Ru

Раскрыта причина смерти 32-летней актрисы Шарлби Дин, наиболее известной по роли в сатирической драме «Треугольник печали», которая была названа лучшим фильмом юбилейного 75-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщило издание Deadline.

Названа причина смерти 32-летней актрисы Шарлби Дин
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В статье заявляется, что Дин умерла от бактериального сепсиса. Уточняется, что южноафриканская актриса и модель была предрасположена к болезни после операции по удалению селезенки. Ее она перенесла после автомобильной аварии, произошедшей в Кейптауне в 2009 году.

Шарбли Дин скончалась 29 августа 2022 года. На новость о кончине актрисы в числе первых отреагировал режиссер «Треугольника печали» Рубен Эстлунд.

«Внезапная смерть Шарбли — это шок и трагедия. Для меня было большой честью работать с ней вместе. Шарлби была заботливым и чутким человеком, который всегда воодушевлял своих коллег. Мысль о том, что в будущем ее не будет рядом с нами, для меня невыносима», — написал в своих соцсетях Эстлунд.

Подробнее о «Треугольнике печали» мы писали здесь.

Актеры,Рубен Эстлунд,
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