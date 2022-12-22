Названа причина смерти 32-летней актрисы Шарлби Дин

«Внезапная смерть Шарбли — это шок и трагедия. Для меня было большой честью работать с ней вместе. Шарлби была заботливым и чутким человеком, который всегда воодушевлял своих коллег. Мысль о том, что в будущем ее не будет рядом с нами, для меня невыносима», — написал в своих соцсетях Эстлунд.