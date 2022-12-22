Тоби Магуайр раздает шампанское зрителям на премьере «Вавилона»

Недавно в некоторых кинотеатрах США состоялась премьера фильма «Вавилон» . В честь такого события не смог удержаться актёр Тоби Магуайр , который сыграл в ленте важную роль.

Неожиданно для многих Магуайр вышел после показа фильма и раздал зрителям шампанское. Актёр был очень приветлив и даже немного пообщался с людьми. Посмотреть на фрагмент можно ниже.