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3 часа назад

Тоби Магуайр назвал свой мем-танец из «Человека-паука 3» забавным

Чемпионат.comиещё 1

Культовый мем Bully Maguire, в котором Питер Паркер в исполнении Тоби Магуайра забавно танцует в «Человеке-пауке 3» — довольно старый, но актуальный. Актёр недавно снялся в картине «Вавилон» вместе Брэдом Питтом и Марго Робби. На одном из недавних интервью на Reddit в честь премьеры фильма Тоби признался, что мем стал для него «забавным открытием».

Тоби Магуайр назвал свой танец из «Человека-паука 3» забавным
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Актёр отметил, что не раз посещал ветку r/raimimemes на Reddit, где публикуются мемы с эмо-версией Питера Паркера из фильма «Человек-паук 3» и другие смешные «зарисовки» из трилогии Сэма Рейми. Ещё фанаты спросили Тоби, способен ли он повторить этот мемный-танец из третьего фильма. Артист заявил, что он повторяет эту хореографию каждое утро.

Премьера «Вавилона» Дэмьена Шазелла состоялась 23 декабря. В России картину, к сожалению, не прокатывают.

Актеры,Вавилон,Дэмьен Шазелл,Сэм Рейми,Марго Робби,Брэд Питт,
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