Тоби Магуайр назвал свой танец из «Человека-паука 3» забавным

Культовый мем Bully Maguire, в котором Питер Паркер в исполнении Тоби Магуайра забавно танцует в «Человеке-пауке 3» — довольно старый, но актуальный. Актёр недавно снялся в картине «Вавилон» вместе Брэдом Питтом и Марго Робби. На одном из недавних интервью на Reddit в честь премьеры фильма Тоби признался, что мем стал для него «забавным открытием».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Актёр отметил, что не раз посещал ветку r/raimimemes на Reddit, где публикуются мемы с эмо-версией Питера Паркера из фильма «Человек-паук 3» и другие смешные «зарисовки» из трилогии Сэма Рейми. Ещё фанаты спросили Тоби, способен ли он повторить этот мемный-танец из третьего фильма. Артист заявил, что он повторяет эту хореографию каждое утро.