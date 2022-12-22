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57 минут назад

Учёные: Дуэйн «Скала» Джонсон нарастил мышцы без химии

Чемпионат.com

Учёные из автралийского университета Edith Cowen уверены, что Дуэйн «Скала» Джонсон нарастил свою мышечную массу без использования химии. По их словам, звезда «Чёрного Адама» прекрасно разбирается в фитнесе и в курсе эффективности специальных эксцентрических упражнений.

Ученые: Дуэйн «Скала» Джонсон нарастил мышцы без химии
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Проведя ряд исследований учёные выяснили, что эксцентрические упражнения (или сокращения) действительно позволяют напряжённым мышцам (и сухожилиям) заметно удлиняться под нагрузкой. Таким образом, они не просто провоцируют рост мышц, но и заметно улучшают силовые показатели. Кстати, эксцентрические упражнения активно применяют и в реабилитационной практике.

Сообщается, что «Скала» смог достичь невероятной физической формы для съёмок в «Чёрном Адаме» именно благодаря эксцентрическим упражнениям. Эту информацию подтвердил тренер актёра Дэйв Риенци.

Ранее знаменитый подкастер и бывший боец смешанных единоборств Джо Роган требовал от Дуэйна публичного признания в употреблении стероидов. По мнению Рогана, 50-летний актёр не мог привести себя в такую великолепную форму без употребления химии.

Актеры,Скала,Джо Роган,
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