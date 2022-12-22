«Нам всем нужна помощь»: Хью Джекман проходит терапию, чтобы справиться с детской травмой

Хью Джекман делится успехами, которых он добился в области психического здоровья. Ранее на этой неделе 54-летний актёр рассказал, что проходит терапию, чтобы справиться с неразрешённой детской травмой. Она напрямую связана с уходом его матери Грейс Уотсон из семьи, когда ему было всего 8 лет.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

«Я только недавно начал. Мне это очень помогло. Нам всем нужна помощь. Наличие иной точки зрения от кого-то действительно умного, кто немного отстранён от твоего мира, может быть действительно полезным. Самое главное, что это помогает мне быть более близким с людьми, которых я люблю, и действительно понимать их точку зрения», — сказал актёр.

Хью рассказал, что он стал гораздо больше заботиться о своём психическом здоровье после съёмок фильма «Сын», где обсуждается проблема депрессии и ментального здоровья. Джекман сказал, что продюсеры картины специально наняли для команды психологов, чтобы те могли выговориться. На протяжении многих лет Хью не раз затрагивал тему своих отношениях с матерью и того, как это отразилось на его здоровье.

В 2011 году Хью рассказал, что его разлучили с матерью, когда она боролась с тем, что, как он позже понял, являлось «недиагностированной послеродовой депрессией». И хотя в то время он был в ярости, то позже понял, почему же мама ушла. «Мы помирились, что очень важно. Сейчас у нас хорошие отношения», — говорит Джекман.