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2 часа назад

«Нам всем нужна помощь»: Хью Джекман проходит терапию, чтобы справиться с детской травмой

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Хью Джекман делится успехами, которых он добился в области психического здоровья. Ранее на этой неделе 54-летний актёр рассказал, что проходит терапию, чтобы справиться с неразрешённой детской травмой. Она напрямую связана с уходом его матери Грейс Уотсон из семьи, когда ему было всего 8 лет.

«Нам всем нужна помощь»: Хью Джекман проходит терапию, чтобы справиться с детской травмой
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

«Я только недавно начал. Мне это очень помогло. Нам всем нужна помощь. Наличие иной точки зрения от кого-то действительно умного, кто немного отстранён от твоего мира, может быть действительно полезным. Самое главное, что это помогает мне быть более близким с людьми, которых я люблю, и действительно понимать их точку зрения», — сказал актёр.

Хью рассказал, что он стал гораздо больше заботиться о своём психическом здоровье после съёмок фильма «Сын», где обсуждается проблема депрессии и ментального здоровья. Джекман сказал, что продюсеры картины специально наняли для команды психологов, чтобы те могли выговориться. На протяжении многих лет Хью не раз затрагивал тему своих отношениях с матерью и того, как это отразилось на его здоровье.

В 2011 году Хью рассказал, что его разлучили с матерью, когда она боролась с тем, что, как он позже понял, являлось «недиагностированной послеродовой депрессией». И хотя в то время он был в ярости, то позже понял, почему же мама ушла. «Мы помирились, что очень важно. Сейчас у нас хорошие отношения», — говорит Джекман.

Известно, что в 1967 году его мама Грейс и отец Крис Джекман переехали из Англии в Австралию вместе с его сестрами Зои и Соней, а также братьями Иэном и Ральфом. В то непростое время женщина решила переехать обратно в Великобританиию, позже забрав с собой и его сестер.

Актеры,Хью Джекман,
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