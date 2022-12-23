Андреасян экранизирует "Денискины рассказы" Драгунского

Режиссер Сарик Андреасян займется экранизацией цикла рассказов писателя Виктора Драгунского «Денискины рассказы». Об этом он сообщил в своих соцсетях.
Сообщается, что в планах кинематографиста создать вселенную по произведению. Предварительно, Андреасян хочет выпустить пять сезонов сериала, полнометражный фильм и мультсериал.
Уточняется, что на производство кинопроектов для франшизы будет потрачено около семи лет.
Ранее Сарик Андреасян объяснил, почему любит драмы больше комедий. Он признался, что любит «разрывательные слезоточивые вещи».