Андреасян экранизирует "Денискины рассказы" Драгунского

Режиссер Сарик Андреасян займется экранизацией цикла рассказов писателя Виктора Драгунского «Денискины рассказы». Об этом он сообщил в своих соцсетях.

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Сообщается, что в планах кинематографиста создать вселенную по произведению. Предварительно, Андреасян хочет выпустить пять сезонов сериала, полнометражный фильм и мультсериал.

Уточняется, что на производство кинопроектов для франшизы будет потрачено около семи лет.