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2 часа назад

Сарик Андреасян экранизирует "Денискины рассказы" Драгунского

Газета.Ruиещё 1

Режиссер Сарик Андреасян займется экранизацией цикла рассказов писателя Виктора Драгунского «Денискины рассказы». Об этом он сообщил в своих соцсетях.

Андреасян экранизирует "Денискины рассказы" Драгунского
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сообщается, что в планах кинематографиста создать вселенную по произведению. Предварительно, Андреасян хочет выпустить пять сезонов сериала, полнометражный фильм и мультсериал.

Уточняется, что на производство кинопроектов для франшизы будет потрачено около семи лет.

Ранее Сарик Андреасян объяснил, почему любит драмы больше комедий. Он признался, что любит «разрывательные слезоточивые вещи».

Актеры,Сарик Андреасян,Виктор Драгунский,
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