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3 часа назад

Том Круз рассказал о самом опасном трюке для фильма

Газета.Ruиещё 1

Актер Том Круз в своем Twitter рассказал о самом опасном трюке, который ему приходилось выполнять для съемок в кино.

Том Круз рассказал о самом опасном трюке для фильма
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как известно, артист выполняет все приемы самостоятельно, без помощи каскадеров. Для съемок фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1» Круз едет за рулем мотоцикла возле обрыва.

«Это, безусловно, самая опасная вещь, которую мы когда-либо пробовали. Мы собираемся снимать трюк в Норвегии, и это будет прыжок на мотоцикле со скалы», — рассказал актер.

Координатор трюков проекта объяснил, что Круз прошел «год базовой подготовки, а также углубленное обучение прыжкам с парашютом» перед тем, как выполнять опасные приемы.

Актеры,Том Круз,
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