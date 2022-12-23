Том Круз рассказал о самом опасном трюке для фильма

Актер Том Круз в своем Twitter рассказал о самом опасном трюке, который ему приходилось выполнять для съемок в кино.

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Как известно, артист выполняет все приемы самостоятельно, без помощи каскадеров. Для съемок фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1» Круз едет за рулем мотоцикла возле обрыва.

«Это, безусловно, самая опасная вещь, которую мы когда-либо пробовали. Мы собираемся снимать трюк в Норвегии, и это будет прыжок на мотоцикле со скалы», — рассказал актер.