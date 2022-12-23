Пельш снимет фильм о второй в мире коллекции русского авангарда

Телеведущий и режиссер Валдис Пельш в беседе с РИА Новости рассказал, что заканчивает съемки фильма о второй в мире коллекции русского авангарда.

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Первая находится в России и разделена между Третьяковской галереей, Русским музеем, Музеем Востока и др., а вторая находится в Узбекистане. «Фильм о тех, кто создавал шедевры русского авангарда, кто их сохранил и отчасти даже спас. Например, работы Евгения Лысенко вы не найдете нигде, кроме Узбекистана. Его «Бык» — визитная карточка Нукусского музея. Работа удивительная, но, конечно, картину нужно видеть живьем», — поделился Пельш.

По словам режиссера, Узбекистан стал хранилищем второй в мире коллекции о стечению многих обстоятельств. «В музее хранятся не только картины художников, которые приезжали в Туркестан (исторические территории современных Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Туркмении) или жили там: Александр Волков родом из современной Ферганы, Роберт Фальк был во время Великой Отечественной войны в эвакуации в Самарканде, Кузьма Петров-Водкин там же в 20-е работал в отряде реставраторов», — пояснил он, добавив, что часть картин была выкуплена директором Музея искусств в Нукусе Игорем Савицким в Москве, Петербурге и других местах.

Автор проекта подчеркнул, что в Узбекистане считают коллекцию достоянием страны. «Когда мы снимали в Нукусе, видели много частных самолетов: ценители авангарда прилетают, например, из Европы, чтобы посмотреть на шедевры. В самом музее постоянно слышится немецкая, французская, английская речь. Русский авангард сегодня наиболее востребован на Западе с точки зрения искусства», — констатировал Пельш.

Также он рассказал, что фильм будет отчасти приключенческим, а отчасти — авантюрным романом. Он выйдет на Первом канале в 2023 году.