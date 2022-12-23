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2 часа назад

Александр Балуев рассказал, что не любит играть любовные сцены

Газета.Ru

Актер Александр Балуев признался в беседе с aif.ru, что не любит сниматься в любовных сценах.

Балуев рассказал, что не любит играть любовные сцены
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Балуев назвал эпизоды о любви на экране «проблематичными» и «суматошными». «Ты любишь — тебя не любят, тебя любят — ты не любишь. Так же не бывает — когда только «люблю-люблю». Вернее, бывает, но исключительно в плохом кино», — заявил актер. Именно из-за этого артист предпочитает «всю жизнь играть дедов». Он признался, что не хочет исполнять роли с «любовными заморочками» и поцелуями.

Ранее Балуев заявил, что советский кинематограф лучше голливудского. По мнению актера, за рубежом роли «не раскрывают в полной мере».

Актеры,Александр Балуев,
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