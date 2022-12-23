Балуев рассказал, что не любит играть любовные сцены

Балуев назвал эпизоды о любви на экране «проблематичными» и «суматошными». «Ты любишь — тебя не любят, тебя любят — ты не любишь. Так же не бывает — когда только «люблю-люблю». Вернее, бывает, но исключительно в плохом кино», — заявил актер. Именно из-за этого артист предпочитает «всю жизнь играть дедов». Он признался, что не хочет исполнять роли с «любовными заморочками» и поцелуями.