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1 час назад

Актер Александр Балуев объяснил неприязнь к любовным сценам

Мира Маркина

Звезда российского театра, кино и телевидения Александр Балуев дал большое интервью “Аргументам и фактам”. В беседе с журналистом издания артист признался, что сниматься в любовных сценах не любит.

Звезда “Кандагара” объяснил неприязнь к любовным сценам
Фото: Кадр из фильма "Жизнь и судьба"Кадр из фильма "Жизнь и судьба"

Балуев назвал “проблематичными” и “суматошными” съемки сцен, где ему нужно сыграть пылкого любовника.

“Ты любишь — тебя не любят, тебя любят — ты не любишь. Так же не бывает — когда только «люблю-люблю». Вернее, бывает, но исключительно в плохом кино”, — заявил артист.

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По этой причине, отметил Балуев, ему нравится “играть дедов”. Это амплуа позволяет актеру избежать ролей с “любовными заморочками” и искусственными поцелуями.

Ранее мы писали о самых громких скандалах кинозвезд.

Актеры,Реальная любовь,Хью Грант,Александр Балуев,
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