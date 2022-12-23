Звезда “Кандагара” объяснил неприязнь к любовным сценам

Звезда российского театра, кино и телевидения Александр Балуев дал большое интервью “Аргументам и фактам”. В беседе с журналистом издания артист признался, что сниматься в любовных сценах не любит.
Балуев назвал “проблематичными” и “суматошными” съемки сцен, где ему нужно сыграть пылкого любовника.
“Ты любишь — тебя не любят, тебя любят — ты не любишь. Так же не бывает — когда только «люблю-люблю». Вернее, бывает, но исключительно в плохом кино”, — заявил артист.
По этой причине, отметил Балуев, ему нравится “играть дедов”. Это амплуа позволяет актеру избежать ролей с “любовными заморочками” и искусственными поцелуями.
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