Актер, двукратный номинант на премии "Оскар" и "Золотой глобус" Марк Уолберг продемонстрировал стальной пресс и мускулы. Соответствующим видео он поделился с подписчиками в Instagram*.
51-летний Марк Уолберг опубликовал в социальных сетях ролик, в котором показал свой обнаженный пресс. Актер, одетый в одни шорты, похвастался стальным прессом и мускулами на камеру.
"Во время съемки этого видео никто не пострадал", — говорится в подписи к публикации. Подписчики Марка Уолберг восхитились его физической формой. "Надеюсь, я буду выглядеть так же в вашем возрасте", "Вы в отличной форме, особенно для своего возраста", "Потрясающее тело", "Он не стареет", "Ходячая мотивация", — писали интернет-пользователи в комментариях.