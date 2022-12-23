Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-2° в 
USD 68.68EUR 73.04
Войти в почту
1 час назад

51-летний Марк Уолберг продемонстрировал стальной пресс и мускулы

Газета.Ru

Актер, двукратный номинант на премии "Оскар" и "Золотой глобус" Марк Уолберг продемонстрировал стальной пресс и мускулы. Соответствующим видео он поделился с подписчиками в Instagram*.

Марк Уолберг продемонстрировал стальной пресс и мускулы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

51-летний Марк Уолберг опубликовал в социальных сетях ролик, в котором показал свой обнаженный пресс. Актер, одетый в одни шорты, похвастался стальным прессом и мускулами на камеру.

"Во время съемки этого видео никто не пострадал", — говорится в подписи к публикации. Подписчики Марка Уолберг восхитились его физической формой. "Надеюсь, я буду выглядеть так же в вашем возрасте", "Вы в отличной форме, особенно для своего возраста", "Потрясающее тело", "Он не стареет", "Ходячая мотивация", — писали интернет-пользователи в комментариях.

Актеры,Оскар,Марк Уолберг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители