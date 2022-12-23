Марк Уолберг продемонстрировал стальной пресс и мускулы

"Во время съемки этого видео никто не пострадал", — говорится в подписи к публикации. Подписчики Марка Уолберг восхитились его физической формой. "Надеюсь, я буду выглядеть так же в вашем возрасте", "Вы в отличной форме, особенно для своего возраста", "Потрясающее тело", "Он не стареет", "Ходячая мотивация", — писали интернет-пользователи в комментариях.