Гага застряла в образе Харли Квин после съемок

Кажется, Леди Гага окончательно вошла в роль Харли Квин. В новом рождественском ролике эпатажная звезда доказала, что для этого ей не нужна армия визажистов, достаточно настроения и косметички, остальное она сделает сама. Мейкап-туториал певица разместила в своем тиктоке. Так что, если в дресс-коде предновогодней вечеринки будет монохромный образ городской сумасшедшей, мы знаем, к кому обратиться.

Шутки шутками, а роль Харли Квин Леди Гаге действительно досталась. Актерская карьера артистки пошла в гору благодаря «Дому Gucci». В «Джокере» Гага сыграла с новым для нее компаньоном — Хоакином Фениксом. Известно, что фильм будет настоящим мюзиклом в духе «Ла-ла-ленда». На экранах сиквел появится в начале наступающего года. Как говорится, запасаемся попкорном. Это будет безумие! По крайней мере, такая особенность есть у Джокера и Харли Квин...