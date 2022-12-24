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2 часа назад

В возрасте 58 лет скончался звезда "Лары Крофт" и "Пианиста" Ронан Вайберт

Газета.Ru

На 59 году жизни скончался британский актер Ронан Вайберт, наиболее известный своими ролями в фильмах «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни» и «Пианист». О кончине актера сообщило издание Deadline.

В возрасте 58 лет скончался звезда "Лары Крофт" Ронан Вайберт
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В соответствии с официальным заявлением менеджмента Вайберта, он скончался 22 декабря 2022 года после непродолжительной болезни. Подробности заболевания актера не раскрываются.

Уточняется, что в ближайшие дни состоится церемония прощания с актером, на которую будут приглашены только члены его семьи. Церемония прощания для поклонников актера запланирована на начало 2023 года.

На счету Вайберта более 73 ролей в кино и на телевидении. Самыми знаковыми работами актера стал приключенческий боевик с Анджелиной Джоли «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни», оскароносная драма «Пианист» с Эдрианом Броуди и мелодрама «Спасти мистера Бэнкса» с Томом Хэнксом и Эммой Томпсон.

Также актер снимался в сериалах «Страшные сказки», «Рим» и «Карнивал Роу».

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