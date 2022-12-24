Кейдж заявил о желании сыграть Понтия Пилата в рок-опере

Николас Кейдж заявил о своем желании исполнить роль Понтия Пилата в рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда». Об этом он рассказал в интервью для журнала Empire.

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По словам актера, он решил бросить себе новый профессиональный вызов и попробовать свои силы в совершенно новом амплуа. Кейдж признался, что ему было бы интересно поработать в жанре мюзикла. Кейдж заявил, что видит себя исполнителем роли Понтия Пилата в культовой рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда».

«В моей фильмографии до сих пор нет мюзиклов. И мне было бы интересно это исправить», — признался актер.