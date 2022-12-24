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1 час назад

Крис Пратт показал лицо после того, как его ужалила в глаз пчела

Газета.Ru

Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт в личных соцсетях показал фанатам свое лицо после того, как его ужалила в глаз пчела.

Крис Пратт показал лицо после того, как его ужалила пчела
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам актера, уже некоторое время он подписан на блогершу, которая занимается разведением пчел. Женщина снимает ролики, в которых справляется с насекомыми голыми руками. Пратта вдохновила смелость женщины, и он решил последовать ее примеру.

Вопреки предостережениям пчеловода, актер подошел близко к улью, посчитав, что пчелы очень спокойны и не сумеют причинить ему вред. Но одна пчела подлетела к Пратту и ужалила его прямо в глазное яблоко.

«Знаете что? К черту всех этих блогеров! Им абсолютно нельзя верить», — подытожил свой рассказ исполнитель роли Звездного Лорда.

Актеры,Стражи Галактики,Крис Пратт,
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