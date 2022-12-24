Умер юморист Александр Пономаренко

Умер юморист, ведущий телепередачи «Кривое зеркало» Александр Пономаренко. Об этом сообщил журналист Андрей Малахов. Причиной кончины стало онкологическое заболевание.
«Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа... верил в лучшее», - написал Малахов у себя в Telegram.
Братья Валерий и Александр Пономаренко стали известны благодаря съемкам в программе «Кривое зеркало» под руководством Евгения Петросяна. Позднее юмористы часто появлялись в эфире Первого канала.