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1 час назад

Умер юморист Александр Пономаренко

ТК «Звезда»

Умер юморист, ведущий телепередачи «Кривое зеркало» Александр Пономаренко. Об этом сообщил журналист Андрей Малахов. Причиной кончины стало онкологическое заболевание.

Умер юморист Александр Пономаренко
Фото: ТК «Звезда»ТК «Звезда»

«Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа... верил в лучшее», - написал Малахов у себя в Telegram.

Братья Валерий и Александр Пономаренко стали известны благодаря съемкам в программе «Кривое зеркало» под руководством Евгения Петросяна. Позднее юмористы часто появлялись в эфире Первого канала.

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