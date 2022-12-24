Стоянов прокомментировал смерть Пономаренко

Актер Юрий Стоянов высказался о гибели юмориста и музыканта Александра Пономаренко. Он назвал артиста «талантливейшим пародистом», смерть которого является большой потерей. По словам актера, его пародия с братом Валерием Пономаренко, которую когда-либо на него делали, была одна из лучших, поскольку была доброй и талантливой.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Ко всему прочему в беседе с RT Стоянов добавил, что близнецы были замечательной парой артистов. Он сожалеет об утрате Пономаренко своего брата. Ведь для него он был не только партнером, но и одним из самых близких людей.