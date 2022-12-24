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2 часа назад

Актер Юрий Стоянов прокомментировал смерть Александра Пономаренко

Слово и Делоиещё 2

Актер Юрий Стоянов высказался о гибели юмориста и музыканта Александра Пономаренко. Он назвал артиста «талантливейшим пародистом», смерть которого является большой потерей. По словам актера, его пародия с братом Валерием Пономаренко, которую когда-либо на него делали, была одна из лучших, поскольку была доброй и талантливой.

Стоянов прокомментировал смерть Пономаренко
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Ко всему прочему в беседе с RT Стоянов добавил, что близнецы были замечательной парой артистов. Он сожалеет об утрате Пономаренко своего брата. Ведь для него он был не только партнером, но и одним из самых близких людей.

Стоянов отметил, что не может даже представить, каково ему на данный момент. Артист лишь пожелал продолжить их общее дело ради светлой памяти умершему. Напомним, что юморист ушел из жизни в возрасте 55 лет. Во время лечения он прошел десять курсов химиотерапии, которые не помогли артисту в его борьбе за жизнь.

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