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44 минуты назад

Генри Кавилла могли лишить роли в "Ведьмаке" из-за токсичного отношения к женщинам

Газета.Ru

Актер и исполнитель главной роли Геральта в сериале "Ведьмак" Генри Кавилл мог быть исключен из съемок нового сезона проекта в связи с его "токсичным" отношением к противоположному полу. Об этом сообщает MSN со ссылкой на подкаст Deuxmoi.

Кавилла могли лишить роли в "Ведьмаке" из-за отношения к женщинам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказал Deuxmoi источник, во время съемок второго и третьего сезонов сериала "что-то изменилось" и женщинам на площадке стало "по-настоящему невозможно" работать с Кавиллом. Это, по словам инсайдера, всегда является большой проблемой, а в данном случае ее усугубляло то, что шоураннер проекта - тоже женщина.

Источник также заявил, что "Ведьмака" сделало "токсичным" поведение актера. Кроме того, как отметил собеседник Deuxmoi, Кавилл делал попытки внести кардинальные изменения в проект без ведома шоураннера.

Актеры,Генри Кавилл,
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