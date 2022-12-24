Кавилла могли лишить роли в "Ведьмаке" из-за отношения к женщинам

Актер и исполнитель главной роли Геральта в сериале "Ведьмак" Генри Кавилл мог быть исключен из съемок нового сезона проекта в связи с его "токсичным" отношением к противоположному полу. Об этом сообщает MSN со ссылкой на подкаст Deuxmoi.

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Как рассказал Deuxmoi источник, во время съемок второго и третьего сезонов сериала "что-то изменилось" и женщинам на площадке стало "по-настоящему невозможно" работать с Кавиллом. Это, по словам инсайдера, всегда является большой проблемой, а в данном случае ее усугубляло то, что шоураннер проекта - тоже женщина.