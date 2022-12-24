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1 час назад

Звезда “Универа” Мартынов рассказал, почему не любит работать Дедом Морозом

Мира Маркина

Звезда сериала "Универ" Александр Мартынов работал аниматором в гостинице, и ему не понравилось. Об этом актер рассказал "Газете.ру".

Мартынов рассказал, почему не работает Дедом Морозом
Фото: Кадр из сериала "Универ"Кадр из сериала "Универ"

Александру Мартынову в гостинице предложили переодеться Дедом Морозом и поздравить одного из детей, которые там жили. Актер нашел новогодний костюм и поздравил ребенка, но с тех пор больше не перевоплощался в этого персонажа.

"Нужно иметь особый талант, чувствовать детей, иметь иносказательную речь. Я могу изобразить этого персонажа один раз, но для меня это энергозатратно. Не люблю быть Дедом Морозом", — объяснил Мартынов.

Звезда "Универа" Александр Мартынов признался, почему поменял фамилию

Ранее Александр Мартынов рассказал об отношениях с коллегой по "Универу" Анной Хилькевич.

Актеры,Александр Мартынов,Анна Хилькевич,
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