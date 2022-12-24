Мартынов рассказал, почему не работает Дедом Морозом

Звезда сериала "Универ" Александр Мартынов работал аниматором в гостинице, и ему не понравилось. Об этом актер рассказал "Газете.ру".
Александру Мартынову в гостинице предложили переодеться Дедом Морозом и поздравить одного из детей, которые там жили. Актер нашел новогодний костюм и поздравил ребенка, но с тех пор больше не перевоплощался в этого персонажа.
"Нужно иметь особый талант, чувствовать детей, иметь иносказательную речь. Я могу изобразить этого персонажа один раз, но для меня это энергозатратно. Не люблю быть Дедом Морозом", — объяснил Мартынов.