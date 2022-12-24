Стало известно о последних днях болеющего раком Пономаренко

Музыкант и участник знаменитого юмористического дуэта Александр Пономаренко узнал о страшном диагнозе рака желудка полтора года назад. С помощью традиционной научной медицины победить недуг не удавалось, поэтому артист обратился к народным методам.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

После нескольких курсов химиотерапии врачи поняли — лечение не помогает пациенту. Поэтому Александр Пономаренко и его близкие решили искать помощь у народных целителей и знахарей. Так, друзья посоветовали знаменитым братьям травницу — известная в народе женщина по имени Валентина вызвалась помочь, но попросила у артистов предоплату в 100 тысяч рублей.

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Однако из-за того, что Валентина живет далеко, встретиться очно с ней не получилось, поэтому она показала по видеосвязи, что именно нужно заваривать. Сперва получившийся напиток не оказывал никакого воздействия, но травница настаивала на его целебных свойствах, поэтому рекомендовала пить дальше.

Однажды Александр потерял сознание, после чего оказался в реанимации. Специалисты были в ужасе. По их словам, «от этих трав даже здоровый человек может умереть».

Несмотря на это Александр все равно настаивал на том, чтобы заплатить женщине, поскольку «она свою работу сделала». Однако Валерий Пономаренко наотрез отказался от дальнейших выплат и потребовал вернуть предоплату.

Сама же Валентина говорит, что сделала все возможное. По ее словам, она имеет большой стаж в этом деле и многолетнюю практику, о чем свидетельствуют множественные награды, дипломы и сертификаты. Однако Валентина все-таки призналась в своем бессилии.

— Что я могу сделать, если там четвертая стадия, легкие полностью в метастазах, весь организм. Вы что от меня хотите? — заявила травница.

Валерий Пономаренко сообщил, что женщина уже вернула деньги, но призвал публику внимательнее относиться к подобным «специалистам». Также он рассказал, как их директору звонили из некой московской клиники и предлагали услуги профильного специалиста за ту же сумму, что брала Валентина.

В профилактический курс входили пять сеансов, а также несертифицированный препарата, два укола которым, обошлись бы в полтора миллиона рублей. «Хуже от них не будет», — заявила девушка на том конце провода.

Валерий рассказал, что Александра пытались направить на лечение в Израиль, но из клиники пришел отказ, передает Starhit.

Информация о смерти Александра Пономаренко появилась 24 декабря. Известно, что в последнее время артист боролся с онкологией.