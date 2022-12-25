Чарли Кокс не хочет играть Джеймса Бонда

Актер Чарли Кокс, который сыграл супергероя Сорвиголову в проектах по комиксам Marvel, не хотел бы стать следующим агентом 007 Джеймсом Бондом. Об этом он рассказал изданию NME.
Кокс объяснил, что вряд ли ему предложат роль агентом 007, тем более он не видит себя в этой роли. На его взгляд, работа над образом Джеймса Бонда не будет заметно отличаться от перевоплощения в супергероя:
"Для меня "бондовский зуд" был немного устранен в [сериале Netflix] "Госизмена", [где я сыграл главную роль], но в особенности — в "Сорвиголове".
Ранее "Рамблер" писал о фаворите среди кандидатов на роль Джеймса Бонда.