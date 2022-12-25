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2 часа назад

Исполнитель роли Сорвиголовы Чарли Кокс не хочет играть Джеймса Бонда

Мира Маркина

Актер Чарли Кокс, который сыграл супергероя Сорвиголову в проектах по комиксам Marvel, не хотел бы стать следующим агентом 007 Джеймсом Бондом. Об этом он рассказал изданию NME.

Чарли Кокс не хочет играть Джеймса Бонда
Фото: Кадр из фильма "Сорвиголова"Кадр из фильма "Сорвиголова"

Кокс объяснил, что вряд ли ему предложат роль агентом 007, тем более он не видит себя в этой роли. На его взгляд, работа над образом Джеймса Бонда не будет заметно отличаться от перевоплощения в супергероя:

"Для меня "бондовский зуд" был немного устранен в [сериале Netflix] "Госизмена", [где я сыграл главную роль], но в особенности — в "Сорвиголове".

"Ведьмак" Генри Кавилл рассказал, что из-за возраста не сыграл Бонда

Ранее "Рамблер" писал о фаворите среди кандидатов на роль Джеймса Бонда.

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