Чарли Кокс не хочет играть Джеймса Бонда

Актер Чарли Кокс, который сыграл супергероя Сорвиголову в проектах по комиксам Marvel, не хотел бы стать следующим агентом 007 Джеймсом Бондом . Об этом он рассказал изданию NME.

Кокс объяснил, что вряд ли ему предложат роль агентом 007, тем более он не видит себя в этой роли. На его взгляд, работа над образом Джеймса Бонда не будет заметно отличаться от перевоплощения в супергероя: