Умерла актриса Аля Никулина

"С прискорбием сообщаем, что вчера, 25 декабря, не стало Али Федоровны Никулиной, актрисы нашего театра, проработавшей в "Эрмитаже" тридцать лет", — рассказали в театре. Дата и время прощания с актрисой пока неизвестны. Никулина играла в спектаклях "Безразмерное Ким-танго", "Полет Ди Грассо", "Скверный анекдот", "Мотивчик", "Зойкина квартира", "Азеф", "Мольер Тартюф в Школе клоунов", "Цари". "В последние годы Аля Федоровна реже выходила на сцену, больше времени и внимания уделяя кинематографу", — уточнили в пресс-службе.