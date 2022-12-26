В возрасте 85 лет умерла актриса Аля Никулина, сообщается на странице в социальной сети "ВКонтакте" Московского театра "Эрмитаж". Никулина скончалась 25 декабря, причину смерти не называют.
"С прискорбием сообщаем, что вчера, 25 декабря, не стало Али Федоровны Никулиной, актрисы нашего театра, проработавшей в "Эрмитаже" тридцать лет", — рассказали в театре. Дата и время прощания с актрисой пока неизвестны. Никулина играла в спектаклях "Безразмерное Ким-танго", "Полет Ди Грассо", "Скверный анекдот", "Мотивчик", "Зойкина квартира", "Азеф", "Мольер Тартюф в Школе клоунов", "Цари". "В последние годы Аля Федоровна реже выходила на сцену, больше времени и внимания уделяя кинематографу", — уточнили в пресс-службе.
Никулина снялась в фильмах и сериалах "Еще люблю, еще надеюсь" (1984), "Метро" (2012), "Противостояние" (1985), "Эпидемия" (2018), "Школа" (2010), "Краткий курс счастливой жизни" (2012) и др. Ранее сообщалось, что солист британской группы Faithless Макси Джаз умер в 65 лет.