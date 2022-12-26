Джекман раскрыл характер отношений между Дэдпулом и Росомахой

"Я просто говорю со своей точки зрения, [Логан] разочарован им, хочет быть за миллион миль от него или хочет ударить его по голове. К сожалению, в этом фильме он не может быть в миллионе миль от него, поэтому я, вероятно, буду часто бить его по голове", - пошутил Джекман.