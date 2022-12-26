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1 час назад

Хью Джекман раскрыл характер отношений между Дэдпулом и Росомахой в "Дэдпуле 3"

Газета.Ru

Актер Хью Джекман заявил, что его герой Росомаха будет ненавидеть Дэдпула, которого сыграет Райан Рейнольдс в новом фильме, пишет ComicBook.

Джекман раскрыл характер отношений между Дэдпулом и Росомахой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Джекмана, если считать по десятибалльной шкале, то отношения между двумя супергероями можно оценить в ноль баллов. Актер отметил, что Росомаха ненавидит Дэдпула, так как разочарован в нем.

"Я просто говорю со своей точки зрения, [Логан] разочарован им, хочет быть за миллион миль от него или хочет ударить его по голове. К сожалению, в этом фильме он не может быть в миллионе миль от него, поэтому я, вероятно, буду часто бить его по голове", - пошутил Джекман.

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