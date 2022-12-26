Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-4° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
2 часа назад

Умер актер из фильма «Пианист» Ронан Вайберт

Lenta.ru

Ушел из жизни британский актер Ронан Вайберт. Об этом сообщает Independent.

Умер актер из фильма «Пианист» Ронан Вайберт
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Вайберт скончался в возрасте 58 лет. Причина его смерти не раскрывается. Известно, что перед кончиной артист некоторое время болел.

Вайберт родился в Кембридже в 1964 году, позднее переехал в Южный Уэльс. Окончил театральную школу Rada. В 1989 году впервые дебютировал на экране, снявшись в сериале «Траффик». Также известен по фильмам «Пианист», «Тень вампира», «Спасти мистера Бэнкса» и другим. Последними проектами с участием артиста стали психологический триллер «Снеговик» 2017 года с Майклом Фассбендером в главной роли и шоу «Карнивал Ро», в котором снялись Орландо Блум и Кара Делевинь.

Актеры,Пианист,Спасти мистера Бэнкса,Снеговик,Майкл Фассбендер,Кара Делевинь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители