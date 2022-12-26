Нагиев заявил о желании "просто пожить и поработать"

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев вышел на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Нагиев сообщил, что хочет «просто пожить и поработать». Артист посетовал на уходящее без возврата время и поздравил поклонников с наступающим Новым годом.

«Я вас люблю. Будьте счастливы», — заключил ведущий.