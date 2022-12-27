Скончался актер сериала "Корона"

"С большой печалью мы объявляем о смерти нашего замечательного клиента Стефена Грейфа. Его обширная карьера включала множество ролей на экране и сцене, в том числе в Национальном театре, RSC и в Вест-Энде", - написали представители агентства Michelle Braidman Associates, с которым работал актер.