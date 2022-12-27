Скончался актер сериала "Корона"

Актер Стефен Грейф ушел из жизни в возрасте 78 лет. Об этом сообщает Entertainment Tonight.
"С большой печалью мы объявляем о смерти нашего замечательного клиента Стефена Грейфа. Его обширная карьера включала множество ролей на экране и сцене, в том числе в Национальном театре, RSC и в Вест-Энде", - написали представители агентства Michelle Braidman Associates, с которым работал актер.
За время творческой карьеры Грейф снялся в сотнях проектов, в том числе в таких известных шоу и фильмах, как "Казанова", "Стрелять на месте", "Венецианский купец", "Призраки".
Одной из последних для артиста стала роль спикера Палаты представителей сэра Бернарда Уэзерилла в 4 сезоне сериала "Корона".