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18 минут назад

Скончался актер сериала "Корона"

Газета.Ruиещё 6

Актер Стефен Грейф ушел из жизни в возрасте 78 лет. Об этом сообщает Entertainment Tonight.

Скончался актер сериала "Корона"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"С большой печалью мы объявляем о смерти нашего замечательного клиента Стефена Грейфа. Его обширная карьера включала множество ролей на экране и сцене, в том числе в Национальном театре, RSC и в Вест-Энде", - написали представители агентства Michelle Braidman Associates, с которым работал актер.

За время творческой карьеры Грейф снялся в сотнях проектов, в том числе в таких известных шоу и фильмах, как "Казанова", "Стрелять на месте", "Венецианский купец", "Призраки".

Одной из последних для артиста стала роль спикера Палаты представителей сэра Бернарда Уэзерилла в 4 сезоне сериала "Корона".

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