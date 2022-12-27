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1 час назад

Дочь покойной Анны Самохиной сообщила о смерти племянника актрисы

Слово и Дело

Наследница актрисы Анны Самохиной Александра сообщила трагическую новость. Женщина рассказала, что умер ее брат и племенник покойной артистки.

Дочь покойной Самохиной сообщила о смерти племянника актрисы
Фото: Слово и делоСлово и дело

Самохина ушла из жизни в 2010 году из-за онкологического заболевания. Спустя 13 лет после смерти артистки не стало ее племенника Дениса. Об этом рассказала ее единственная дочь.

«Мой единственный брат, единственный муж и отец, единственный сын, его не стало 12 ноября. Не стало! Иконописец, художник и музыкант, слишком красивый для этого мира», — написала Александра на своей странице в соцсети.

Напомним, что врачи обнаружили у звезды фильма «Тартюф» рак желудка на последней стадии, из-за чего та провела последние месяцы жизни в хосписе. Ее дочь призналась, что боялась повторения судьбы матери, поэтому некоторое время не проверяла здоровье.

Актеры,Тартюф,
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