Дочь покойной Самохиной сообщила о смерти племянника актрисы

Наследница актрисы Анны Самохиной Александра сообщила трагическую новость. Женщина рассказала, что умер ее брат и племенник покойной артистки.

Фото: Слово и дело Слово и дело

Самохина ушла из жизни в 2010 году из-за онкологического заболевания. Спустя 13 лет после смерти артистки не стало ее племенника Дениса. Об этом рассказала ее единственная дочь.

«Мой единственный брат, единственный муж и отец, единственный сын, его не стало 12 ноября. Не стало! Иконописец, художник и музыкант, слишком красивый для этого мира», — написала Александра на своей странице в соцсети.