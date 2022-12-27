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1 час назад

Геннадий Хазанов рассказал, как чуть не погиб на съемках

Газета.Ru

Актер Геннадий Хазанов в беседе с "7Дней" вспомнил роковой случай на съемках, который мог стоить ему жизни. Артист предлагал идеи Эльдару Рязанову для фильма Евгения Цымбала. Тогда Хазанов придумал идею о герое фильма ужасов, который ворует кусок мяса из магазина и прячет в себе.

Геннадий Хазанов рассказал, как чуть не погиб на съемках
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Согласно идее, у вора должны были извлечь этот кусок при помощи хирургического вмешательства.

"Представьте теперь мое изумление, когда совсем скоро не моего героя, а меня самого под вой сирен повезли в институт Склифосовского на операцию. Во время съемок рухнула стеклянная витрина, и осколки изрезали мне всю спину", - поделился актер.

Впоследствии Цымбал отверг идею Хазанова о фильме ужасов.

Актеры,Евгений Цымбал,Геннадий Хазанов,Эльдар Рязанов,
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