Геннадий Хазанов рассказал, как чуть не погиб на съемках

Актер Геннадий Хазанов в беседе с "7Дней" вспомнил роковой случай на съемках, который мог стоить ему жизни. Артист предлагал идеи Эльдару Рязанову для фильма Евгения Цымбала. Тогда Хазанов придумал идею о герое фильма ужасов, который ворует кусок мяса из магазина и прячет в себе.
Согласно идее, у вора должны были извлечь этот кусок при помощи хирургического вмешательства.
"Представьте теперь мое изумление, когда совсем скоро не моего героя, а меня самого под вой сирен повезли в институт Склифосовского на операцию. Во время съемок рухнула стеклянная витрина, и осколки изрезали мне всю спину", - поделился актер.
Впоследствии Цымбал отверг идею Хазанова о фильме ужасов.