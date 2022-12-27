Николас Кейдж рассказал о мечте сыграть в мюзикле

"Я ещё не сделал мюзикла, а очень бы хотел попробовать. Не могу сказать, что я – великий певец. Думаю, у меня неплохо получилось спеть в "Диких сердцем", но с тех пор я потерял голос, надрываясь с песней "Purple Rain" в караоке-барах".