Николас Кейдж рассказал о мечте сыграть в мюзикле

Голливудский актер Николас Кейдж в беседе с журналом Empire рассказал о мечте сыграть в мюзикле.
За время работы в кино артист успел испытать свои силы в разных жанрах: от комедий до хорроров. Однако в мюзикле сняться Кейджу еще не довелось, о чем он жалеет:
"Я ещё не сделал мюзикла, а очень бы хотел попробовать. Не могу сказать, что я – великий певец. Думаю, у меня неплохо получилось спеть в "Диких сердцем", но с тех пор я потерял голос, надрываясь с песней "Purple Rain" в караоке-барах".
В заключение артист предположил, что был бы хорошим Понтием Пилатом в постановке "Иисус Христос – суперзвезда".
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Тейлор Свифт рассказала о пробах в мюзикл "Отверженные".