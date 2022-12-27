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1 час назад

Актер Николас Кейдж жалеет о том, что не сыграл в мюзикле

Мира Маркина

Голливудский актер Николас Кейдж в беседе с журналом Empire рассказал о мечте сыграть в мюзикле.

Николас Кейдж рассказал о мечте сыграть в мюзикле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За время работы в кино артист успел испытать свои силы в разных жанрах: от комедий до хорроров. Однако в мюзикле сняться Кейджу еще не довелось, о чем он жалеет:

"Я ещё не сделал мюзикла, а очень бы хотел попробовать. Не могу сказать, что я – великий певец. Думаю, у меня неплохо получилось спеть в "Диких сердцем", но с тех пор я потерял голос, надрываясь с песней "Purple Rain" в караоке-барах".

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В заключение артист предположил, что был бы хорошим Понтием Пилатом в постановке "Иисус Христос – суперзвезда".

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Тейлор Свифт рассказала о пробах в мюзикл "Отверженные".

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